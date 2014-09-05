Россия хочет захватить как можно больше территории, чтобы сделать "новое Приднестровье" - Тымчук

"Противник может стремиться захватить как можно больше территории до каких-то мирных переговоров, - в этих пределах Путин и будет стремиться создать "новое Приднестровье" на Донбассе", - пишет на странице в Facebook руководитель Информационного Сопротивления Дмитрий Тымчук.

По его словам, пока Путин говорит о своем "мирном плане", на Донбассе идут бои, русские усиленно перебрасывают в Украину все новые подразделения, а на границе сосредоточен дополнительный резерв российских войск.

Читайте такжеБоевики и военные РФ взяли под контроль фактически весь юг Луганщины - Тымчук

Тымчук напомнил, что в СНБО сообщили о том, что вблизи границы с Украиной на приграничных территориях РФ насчитали 14 батальонных тактических групп и около 1 000 единиц военной техники. По данным ИС, их количество больше.

Тем временем, российские оккупанты четко нацелились на Мариуполь, а сегодняшний бой под Широкино - очередная разведка боем.

"Какой кровью обойдется нам оборона Мариуполя, неизвестно. По нашим данным, украинское командование также подтягивает к городу серьезные силы - не на словах, а на деле. Да и сами горожане готовы стать грудью на защиту родного города от агрессора. Это дает надежду, что трехцветная чума не пройдет", - пишет Тымчук.