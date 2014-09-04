НАТО расценивает военные действия Москвы как нарушение международного права - декларация

Союзники по НАТО заявляют, что остаются едиными в поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины, которые нарушаются Россией и будут расценивать любые односторонние военные или наблюдательные действия Москвы под любым прикрытием как нарушение международного права.

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Об этом идет речь в декларации, принятой в четверг в Нью-Порте по результатам проведения в рамках саммита НАТО Комиссии Украина-НАТО.

«Мы, главы государств и правительств Комиссии Украина-НАТО, единые в нашей поддержке украинского суверенитета, территориальной целостности в рамках международно признанных границ. В момент, когда мы встречаемся, Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Несмотря на российские возражения, российские войска приобщены к прямой военной операции в Украине, Россия продолжает поставлять оружие военным группам на востоке Украины, удерживает тысячные готовых к битве подразделений на границе с Украиной. Это развитие подрывает безопасность Украины и имеет серьезные последствия для стабильности и безопасности всей евроатлантической территории», - говорится в итоговой декларации.

Союзники по НАТО «решительно осудили российскую незаконную и самопровозглашенную аннексию Крыма и ее умышленную дестабилизацию восточной Украины, которая продолжается, в нарушение международного права».

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«Мы призываем Россию отозвать самопровозглашенную аннексию Крыма, которую мы не признаем и признавать не будем. Россия должна прекратить поддержку сепаратистов на восточной границе Украины и воздержаться от дальнейших агрессивных действий против Украины. Союзники расценивают любые односторонние российские военные или наблюдательные действия в Украине под любым прикрытиями, включая гуманитарное, как вопиющее нарушение международного права», - заявили союзники по НАТО.