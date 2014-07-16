Шульц: территориальная целостность Украины не является предметом для переговоров

Об этом Шульц заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции по завершению участия в заседании Европейского Совета, которая проходит в этот день.

„Мы должны повторить еще раз, что территориальная целостность Украины не является предметом для переговоров. Аннексия Крыма была незаконной, это были действия против международного законодательства, сделанные государством, которое является постоянным членом Совета безопасности ООН и которая должна защищать международный закон, а не нарушать его. Мы должны осудить незаконную аннексию Крыма и принять решение о применении дальнейших санкций”, - сказал президент Европейского парламента.

Читайте такжеПорошенко рассказал Шульцу, при каких условиях готов возобновить перемирие

Кроме того, Шульц отметил, что президент Украины Петр Порошенко „нуждается в поддержке”.

„Также срочно необходимо, так это выровнять региональный и социальный дисбаланс в Украине”, - считает он.