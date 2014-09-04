Süddeutsche Zeitung: Отпугивание масштабами

В своей статье «Отпугивание масштабами», опубликованной на сайте немецкого издания Süddeutsche Zeitung, Штефан Корнелиус пишет, что тот, кто после падения Берлинской стены мечтал о вечном мире в Европе, уже несколько раз понял свою ошибку. Поэтому война в Восточной Украине еще одно напоминание того, что миролюбие не обязательно является естественным состоянием человечества, и в Европе тоже.

Кто хочет сохранить или создать мир, должен постоянно к этому стремиться.

Он должен заявить о своих миролюбивых намерениях, продемонстрировать свое политическое преимущество и единство, ну и конечно, в военном плане: предотвращать, быть готовым защищать и сдерживать.

Столько опасности для Европы, как никогда за последние 25 лет

Немцы знают принцип внутренней безопасности. Но в вопросах их внешней безопасности они с трудом справляются с мыслью, что мир не спускается с небес на крыльях голубя.

Соответствующие масштабы отпугивания будут обсуждать на саммите НАТО, чье историческое значение сложно переоценить: за 25 лет европейская безопасность не была под такой угрозой, как сегодня.

Аннексией Крыма и скрытым вторжением на восток Украины Россия нарушила основные принципы мира в Европе с конца холодной войны: уважение суверенитета государства и неприкосновенность границ. Заключительный акт СБСЕ, Будапештский меморандум 1994 года, а также Основополагающий акт между Россией и НАТО были, таким образом, нарушены - Россией.

Война в Украине имеет прямое влияние на порядок в Европе, потому что постулированные Россией принципы касаются не только Киева. Владимир Путин уже многое обещал, особенно в дни перед принятием санкций. Но в некоторых вопросах его можно поймать на слове: он утверждает за собой право защищать граждан российского происхождения - везде и по своему усмотрению; он ввел новую форму гибридной войны, которая вызвала страх и ужас в странах НАТО; и он мечтает о Новороссии.

Особо опасная угроза исходит от паутины лжи, недомолвок и перекручивания фактов, с помощью которых российский аппарат несет раздор на Запад. Поэтому сейчас важно, чтобы НАТО в интерпретации своей истории было с Россией спокойным. У альянса есть для этого основания, поскольку в отношении России не все, но многое было сделано правильно.

Уже в 1990 году на саммите в Лондоне, вскоре после падения Берлинской стены, страны обратились к Варшавскому договору. За этим последовали договоренности о разоружении, изменения в стратегии, политическое сотрудничество, самоограничение в размещении войск и вооружении. Россия была вовлечена в Западное пространство безопасности, ее интересы обсуждали и уважали. Президент США Барак Обама остановил ПРО.

В основе лежит идеологический конфликт

Сначала альянс, особенно Америка, противился расширению. Единодушное решение молодых стран Центральной Европы было однозначным: они хотели членства, потому что оно могло принести им существенную пользу для безопасности: перед, а не против России. Москва не сделала практически ничего, чтобы уменьшить это недоверие.

В своей основе конфликт между НАТО и Россией остается идеологическим. В российском понимании власти, Европа разделена на зоны влияния, и, таким образом, на враждующие лагеря. С точки зрения России, вражеский лагерь (НАТО) растет, и теперь воспринимается как угроза. Путин ясно дал это понять в своей речи в Мюнхене в 2007 году.

ЕС и НАТО, напротив, следуют всеобъемлющей стратегии. Страны альянса объединяет демократическое, плюралистическое, конституционное мировоззрение - политические основные ценности, которые в России теряют свое значение и таким авторитарным правителем как Путин воспринимаются как угроза его власти. Таким образом, НАТО агрессивно, просто потому что существует?

«Реалисты» говорят: таков мир

«Реалисты» говорят: таков мир, уважайте это и не надорвитесь Украиной. Киев проигнорировал свою классическую роль буфера. Теперь он за это расплачивается.

Учитывая этот циничный реализм: он игнорирует право Украины на самоопределение и отрекается от достижения, которое Россия сама же - в Основополагающем акте НАТО-Россия – приняла: обязательство мирного урегулирования конфликтов на основе правил.

Сейчас Россия вернулась к власти сильнейших. НАТО остается только одно послание – старому знакомому: Речь должна идти о масштабе, праве и решительности – качествах, которые однажды уже определили мир в Европе.