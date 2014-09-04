Названы имена исполнителей, организатора и заказчика убийства мэра Кременчуга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он отметил, что заказчиком убийства Бабаева является Александр Мельник — директор частной телевизионной компании “Визит”. Он также руководит ООО “Телестроймонтаж”, предприятием “Визит-сервис” и “Медиа-центр “Визит” и является владельцем яхт-клуба “Посейдон”. Кроме того, подозреваемый в заказе убийства является владельцем павильонов на рынке “Новоивановский”.

Читайте такжеЗа мэром Кременчуга перед убийством постоянно следили - источникШкиряк также сообщил, что уже арестован и организатор убийства Бабаева - Александр Крыжанивский, уроженец Кременчуга.

Также Шкиряк сообщил, что под стражей находятся и непосредственные исполнители убийства. Ими оказались трое граждан, двое из которых ранее судимы.

“Личности подозреваемых установлены. Ими оказались Игорь Пасичный, уроженец Кременчугского района, Игорь Евсеев, уроженец Черкасской области, и Игорь Куник, уроженец Черкасской области. Пасичный и Куник были ранее неоднократно судимы по разным статьям Уголовного кодекса”, - сказал Шкиряк.

Он также сообщил, что по месту жительства всех пяти фигурантов этого преступления проведены обыски. А во время задержания Пасичный и Куник оказали сопротивление работникам милиции.

Кроме того, Шкиряк сообщил, что в ходе обыска у Куника по его месту жительства обнаружен пистолет системы “Наган”, 18 патронов, а у Пасичного изъят револьвер с 9 патронами. Кроме того, в автомобиле Пасичного обнаружен самодельный револьвер.

Кроме того, Шкиряк отметил, что Пасичный на суде сообщил, что преднамеренное убийство Бабаева ему заказал гражданин Крыжанивский и обещал заплатить 70 тыс. долларов США.

Все фигуранты данного дела подозреваются в совершении преступления по разным частям и пунктам статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Как сообщал УНИАН, Бабаев был убит 26 июля. В него стреляли из автомобиля.