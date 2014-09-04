Расмуссен назвал саммит НАТО в Уэльсе "самым важным за всю историю альянса"
Генсек НАТО уверен, что страны-члены альянса на саммите примут важные решения, которые усилят безопасность союзников.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что нынешний саммит Североатлантического альянса будет самым важным за всю историю альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Ньюпорте перед началом саммита, который продлится 4-5 сентября.
«Это решающий саммит в решающее время. Сегодня мы столкнулись с ситуацией в сфере безопасности, которая резко изменилась. На востоке Россия атакует Украину, на юго-востоке мы видим подъем террористических организаций - «Исламского государства». На юге мы видим нестабильность и опасность», - сказал Расмуссен.
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Генсек НАТО уверен, что страны-члены нато на саммите примут важные решения, направленные на реагирование на эти угрозы, которые усилят безопасность союзников.
«Мы примем План действий, чтобы улучшить наши возможности, чтобы в случае необходимости защитить наших союзников. Относительно инвестиций в оборону - мы изменим тенденцию сокращения оборонного бюджета. Мы примем шаги, чтобы углубить сотрудничество с Украиной и другими партнерами, и мы откроем новую страницу в наших отношениях с Афганистаном», - сообщил Расмуссен.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в саммите НАТО.