Порошенко проведет встречу с лидерами США, Германии и Франции перед саммитом НАТО

В частности, во встрече примут участие президент США Барак Обама, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и глава итальянского правительства Маттео Ренци, сообщает Deutche Welle со ссылкой на Reuters.

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Во время встречи украинский президент должен предоставить лидерам этих государств свою оценку нынешней ситуации в Украине, а также содержание его беседы с прездентом РФ Владимиром Путиным, сообщил один из представителей британских правительственных кругов. По его словам, такие консультации станут "ясным сигналом" поддержки суверенитета Украины в конфликте с Россией.

Напомним,саммит НАТО, в котором принимают участие главы государств и правительств 28 стран-членов Альянса, имеет целью разработать новую стратегию отношений с Россией, учитывая ее агрессию против Украины. Кроме этого, лидеры стран блока будут обсуждать вопросы усиления военного присутствия в странах-членах Альянса в Восточной Европе.