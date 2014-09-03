Украина может полностью отказаться от потребительских товаров из России - замминистра

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сюжет программы "Завтрак с 1+1".

Например, если раньше на полках украинских супермаркетов было почти 70% российского чая, то сейчас этот показатель снизился до 30%.

Бойкот украинцами российских товаров поддержал и заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дыкун, который не исключил и тот вариант, что Украина может совсем отказаться от товаров из России.

Читайте такжеИмпорт украинских товаров в ЕС вырос на 14%"Много лет мы слышим о торговых войнах, то сырных, то молочных. Нас Россия всегда ставила в неловкое положение, потому что мы объективно больше производим сельскохозяйственной продукции. Мы всегда больше продавали в России, и Россия этим пользовалась. На сегодняшний день Россия - это один из крупнейших рынков потребления сельскохозяйственной продукции. И вообще слушать, что Россия может что-то экспортировать в Украину, откровенно скажу, странно", - заметил Дыкун.

Он подчеркнул, что Россия имеет большой дефицит молока и является крупнейшим импортером сыров.

"И если говорить, что Россия может производить качественные сыры и продавать в Украину - это не будет правильно", - добавил заместитель министра.

Читайте такжеУкраинские магазины отказываются от российских товаровВ то же время относительно качества украинских продуктов, эксперт отметил: "Мы являемся мощной экспортной страной. Если наша продукция признается миром, то понятно, что она является качественной. Как пример я могу привести последние инициативы нашего министерства, Верховной Рады Украины и принятия так называемых евроинтеграционных законов, среди которых закон о безопасности пищевых продуктов. Он уже поддержан Радой, он на подписи у президента. В октябре мы ожидаем приезда еврокомиссаров на инспекцию наших молочных и мясных предприятий. На сегодня у нас есть очень качественные продукты (мясные и молочные, - ред.). Я думаю, что наши предприятия получат еврономера. Мы являемся мировым лидером по экспорту зерновых и подсолнечного масла. Никто не будет покупать что-то непонятного качества. На нашем рынке сейчас очень много сельскохозяйственной продукции хорошего качества", - заверил Дыкун.

Кроме того, заместитель министра подтвердил, что возможен такой вариант, что в Украине вообще не будут завозить российские товары. Однако этот процесс не такой быстрый.

Читайте такжеНа Сумщине треть магазинов маркируют или не продают товары, произведенные в России - ОДА"На этом проекте с Россией Украина всегда больше продавала и зарабатывала. Закрыв рынок, надо найти какие-то альтернативы: Казахстан, Китай или какие-то другие страны. Для этого надо сделать определенную работу. На законодательном уровне она уже сделана. Благодаря этой линии, которая сложилась между Украиной и Россией, мы сможем выйти на другие рынки, делать более качественную продукцию. Вообще мы будем благодарить россиян, как сейчас благодарят их грузины за торговую войну 2008 года", - считает эксперт.