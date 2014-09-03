Австралия рассматривает возможность отправки в Украину несмертельного оружия

Об этом сообщил премьер-министр Тони Эбботт, выступая в парламенте. Он отметил, что правительство также изучает возможность отправки гуманитарной помощи в Украину в короткий срок, сообщает радио "Свобода".

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Кроме того, по словам главы правительства,Австралия откроет посольство в Киеве, чтобы помочь австралийским специалистам, которые находятся в Украине, в расследовании обстоятельств аварии малайзийского самолета.

Тони Эбботт также подтвердил приостановку экспорта урана в России в связи с ситуацией в Украине. "Никакой продажи австралийского урана в Россию не будет до дальнейшего уведомления. Австралия не намерена продавать уран стране, которая нарушает международные законы, как это делает Россия", - подчеркнул он.

Насаммите ЕС в минувшие выходные президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на международную помощь в виде несмертельного оружия и техники.