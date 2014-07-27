Порошенко: Рада должна безотлагательно ратифицировать соглашение о полицейской миссии из Австралии

Об этом Глава государства заявил премьер-министру Австралии Тони Ебботту во время телефонного разговора в субботу, сообщает пресс-служба Президента.

По словам Порошенко, Соглашение было подписано вчера в первой половине дня и сразу же без промедления направлено в парламент, который должен рассмотреть документ на внеочередном пленарном заседании на следующей неделе.

В свою очередь, премьер-министр Австралии подчеркнул, что очень важно завершить процедуру принятия данного соглашения, которая дает возможность беспрепятственно проводить международное расследование обстоятельств атаки террористов на самолет рейса МН17, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 27 граждан Австралии.

Читайте такжеПремьер Австралии: на месте падения Boeing-777 еще остались останки погибшихЭбботт еще раз поблагодарил Порошенко за усилия, которые Украина и лично Президент прилагает для создания необходимых международно-правовых механизмов и условий для начала работы гражданской полицейской миссии, которую планируется направить на место падения сбитого самолета.

«Премьер-министр Австралии подчеркнул, что очень важно завершить процедуру принятия Соглашения между Украиной и Австралией о направлении австралийского персонала в Украину в связи с падением самолета «Малайзийских авиалиний» как можно быстрее», - отметили в пресс-службе.

Порошенко поблагодарил за готовность направить австралийских специалистов на такую сложную, но очень важную миссию.

«Стороны пришли к единому мнению, что привлечение к работе гражданской полицейской миссии дополнительных сил, о чем уже достигнуты предварительные договоренности в ходе разговоров Президента Украины с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и Премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком, было бы важным и необходимым шагом для обеспечения эффективного независимого международного расследования», - подчеркнули в пресс-службе Президента.