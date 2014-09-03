В районе Мариуполя значительно укрепили оборонительные позиции

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков перед заседанием Кабинета министров. По словам министра, ситуация в районе Мариуполя на сегодняшний день достаточно стабильная.

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"Мы имеем очень сильные укрепрайоны против вероятной атаки бронетанковых войск РФ как со стороны Новоазовска по двум дорогам - нижней и верхней, так и со стороны Волновахи. Все направления укреплены, у нас достаточно противотанковых средств, у нас достаточно обученные там подразделения", - отметил министр.

Арсен Аваков убежден, что "не будет легким рейд русских сил из-за границы, чтобы захватить Мариуполь". "Полагаю, Мариуполь был, есть и останется украинским", - сказал он.