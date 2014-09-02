Возле населенного пункта Безымянное боевики попытались прорваться в Мариуполь со стороны Новоазовска.

Бой приняли пограничники и бойцы батальона "Азов". Атаку террористов удалось отбить. В бою погиб пограничник, еще один ранен.

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В городе продолжается набор в отряды добровольцев для защиты Мариуполя. С будущими бойцами работает батальон "Азов": мужчин обучают обращению с оружием и навыкам тактического боя.