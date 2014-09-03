Волноваха готовится к оккупации боевиками и армией РФ - журналист

Распространенная информация о том, что российские военные якобы заняли Волноваху (районный центр в 60 километрах к югу от Донецка) не соответствует действительности. Об этом с места события сообщает корреспондент informator.lg.ua.

Атмосфера в городе тревожная, но над административными зданиями всё еще развеваются государственные знамена Украины. При первом приближении Волноваха живет привычной размеренной жизнью, но если присмотреться, можно увидеть много свидетельств того, что город готовится к тому, что в него войдут боевики «ДНР» и российская армия. Силы АТО оставили свои позиции в Волновахе, а местная милиция не готова противостоять боевикам.

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Из города эвакуирован транзитный пункт для переселенцев, в районную больницу больше не поступают раненные – их теперь везут дальше от «линии фронта». Но все муниципальные и государственные службы продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая жизнедеятельность города и удовлетворяя потребности жителей района. Но из разговоров с чиновниками становится понятно, что город предоставлен сам себе – четких инструкций распоряжений от вышестоящего начальства не поступает, и руководители служб вынуждены действовать на свой страх и риск.

Понимая, что в ближайшее время город будет захвачен и никто не может гарантировать им безопасность, чиновники очень сдержаны в своих комментариях – всё, что они скажут, может быть использовано против них оккупантами. Большая часть проукраински настроенных активистов покинули или покидают город. Не менее половины из оставшихся, по словам самих местных жителей, будут встречать российскую армию, как освободителей. Но волновахцы далеко не однородны в оценках происходящего, и местных сторонников единой Украины (которых в городе, не смотря ни на что, остается немало) ждут трудные времена.