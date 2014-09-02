Bloomberg: Украина предупреждает о самом ужасном европейском конфликте со времен Второй мировой

В статье, которая называется «Украина предупреждает о самом ужасном европейском конфликте со времен Второй мировой войны», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Александр Кудрицкий, Дарина Краснолуцкая и Джейк Рудницкий сообщают о том, что Украина предупредила об эскалации конфликта в восточных регионах страны, в то время как один из лидеров повстанцев заявил, что на переговорах на этой неделе могут обсудить вопрос о перемирии.

Вооруженные силы Украины противостоят «полномасштабному вторжению» России, написал министр обороны Валерий Гелетей на своей странице в Facebook, что не соответствует более ранним заявлениям правительства о наступательной операции против повстанцев. Украина «должна срочно выстроить оборонную линию против России», которая стремится «продвигаться к другим украинским областям», сказал Гелетей.

Украина и ее союзники в Европе и США обвиняют Россию в переброске войск и поддержке мятежников с целью открытия нового фронта в конфликте, который по оценкам Организации Объединенных Наций унес жизни 2600 человек. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к беспорядкам. Переговоры, в которых принимают участие представители России, Украины, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и сепаратистов, продолжатся 5 сентября.

«Мы действительно можем представить себе сейчас несколько очень страшных сценариев», – сказал вчера председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер на швейцарском государственном телевидении. «Мы находимся на очень сложном этапе». До тех пор, пока будет продолжаться война, «угроз эскалации очень, очень много».

Во время консультаций 5 сентября будут обсуждаться такие вопросы как освобождение заключенных и возможные переговоры о будущем прекращении огня, сообщил Андрей Пургин, вице-премьер Донецкой Народной Республики, после вчерашней встречи в Минске, Беларусь.

Мы пытаемся найти точки соприкосновения, чтобы уменьшить интенсивность боевых действий и количество жертв насколько это возможно», – сказал Пургин.

Призыв Путина

Президент России Владимир Путин вчера призвал к переговорам о предоставлении большей автономии охваченным войной регионам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что президент не говорит о «государственности» для региона.

Рубль падает до рекордного уровня по отношению к доллару уже второй день подряд, после того как в связи с обострением конфликта увеличился риск введения Евросоюзом более широких санкций в отношении России. Он ослаб на 0,6 % до 37,3325 по состоянию на 7:35 вечера по московскому времени после падения до рекордно низкого уровня – 37,45. Индекс ММВБ снизился на 0,6 %.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейцы не согласятся на военное вторжение России в Украину.

«Возможность изменять границы в Европе без последствий и нападать на другие страны, используя свои войска, на мой взгляд, представляет гораздо большую опасность, чем то, что приходится мириться с некоторыми убытками для экономики», – сказала вчера Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Гибель мирного населения

По меньшей мере, 300 мирных жителей были убиты в результате взрывов в Луганской области с мая, по данным нью-йоркской организации Human Rights Watch. Многие удары наносились без выбора определенной цели, что может оказаться нарушением международных законов войны, сообщила организация.

Регулярные российские войска заменяют силы повстанцев, около 1600 солдат продвигаются вглубь региона, по данным украинского правительства. Андрей Лысенко, пресс-секретарь СНБО, сообщил, что, по меньшей мере, четыре российских батальона принимают участие в операциях на юго-востоке Украины. Россия никак не отреагировала на эти обвинения.

Украинская армия отступила от Луганского аэропорта и держит линию обороны под Донецком, сказал Лысенко. Пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сообщил, что украинские войска боролись против российского танкового батальона.

Украинские военные уничтожили около 100 пророссийских мятежников за последние сутки, сказал Матюхин в видео-заявлении на Facebook. Правительственные войска были обстреляны три раза с российской стороны границы, говорилось в заявлении. Подтверждения этих данных от независимых источников не было.

Санкции ЕС

Хотя лидеры ЕС не согласились предоставить военную помощь Украине во время встречи, которая состоялась на выходных в Брюсселе, они дали Европейской Комиссии неделю, чтобы представить предложения по санкциям, которые могут быть направлены на энергетическую и финансовую отрасли России.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз предоставить его стране военную и техническую помощь.

ЕС и США уже ввели запреты на въезд и заморозили активы некоторых российских граждан и компаний, а в июле приняли более жесткие меры, направленные на энергетический и финансовый секторы, а также на оборонную промышленность России.

«Армия Путина остановится там, где украинцы, Запад и весь мир решат остановить её», – Андрей Илларионов, бывший советник Путина по экономическим вопросам, который начал критиковать политику российского президента после своего ухода с должности в 2005 г., заявил вчера в интервью в столице Грузии Тбилиси. «Санкции не имеют абсолютно никакого эффекта. История показывает, что нет никаких доказательств того, что санкции достигали намеченных целей, даже когда они были намного строже».