Die Welt: На пути в ад – Путин пойдет ко дну

В своей статье «На пути в ад – Путин пойдет ко дну», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Ульф Пошардт пишет, что полгода назад опубликовал свою передовую статью под названием «Обнимите Путина». Она была очень спорной, как для читательской аудитории, так и для коллег. Большинство читателей были благодарны, что среди многих других комментариев могли прочитать благоразумный голос за Путина и его Россию. Редко я получал так много откликов, в социальных сетях ею делились несколько тысяч раз и делятся до сих пор, если речь идет о том, чтобы разобраться в российском вопросе.

Текст был написан до аннексии Крыма, до открытой поддержки пророссийских повстанцев, и также до тех предательских формулировок Владимира Путина, которые проскальзывали в его речи на выходных, что за присвоением Крыма последует также юго-восток Украины и сама Восточная Украина. Я попытался в течение последних шести месяцев вдуматься в российские интересы и хрупкое самосознание россиян. Но с этим покончено.

И сейчас я хочу понять Путина, потому что в политике нужно постоянно пытаться это делать, но «обнимать» я его больше не могу и не хочу. Обнять его можно будет только тогда, когда он потеряет свою силу и с ней имперские аппетиты.

Путин неосторожно играет со всеобщим миром

Мои надежды на дипломатическое решение или просто на ослабление напряжения потеряны. Слишком часто бывший агент КГБ обострял ситуацию и, таким образом, давал пищу амбициям российского демона - стать сверхдержавой. Путин балансирует на краю пропасти в своих отношениях с Украиной и безответственно играет со всеобщим миром.

Инсайдеры объясняют, что 61-летний президент запутался, но, чтобы сохранить лицо, не может остановиться в процессе одержания маленьких военных успехов, за которые ему и российскому населению придется дорого расплачиваться. Уже сегодня ухудшается ситуация с обеспечением продуктами из Запада, к которым уже привыкли москвичи и жители других крупных городов. И без того скверно работающей Московской фондовой бирже прогнозируют крах, если кризис в ближайшее время не решиться. Инвесторы бегут из страны и забрали уже 75 миллиардов долларов, рубль на дне. Канцлер Германии объявила о дальнейших санкциях.

Россия находится на пути в ад. Кто знает русскую литературу 19 века, а также нигилистический материализм постсоветской России, тот чувствует две вещи: восхищение современным духом этого смелого, даже автоагрессивного, поведения, но также и содрогание от фатального жеста этой высокой культуры. Оба нашли свое отражение в одном из самых важных романов 19-го века: «Отцы и дети» Тургенева.

В конце герой, нигилист-ученый, умирает от собственной руки, кода он по неосторожности (и наполовину умышленно) заразил себя тифом. Даже сегодня твердость, как и подавленный романтизм фигур кажутся впечатляюще современными – на одном уровне с нынешними американскими героями, такими как Брет Истон Эллис или Том Вулф.

С этим теперь покончено. Россия разрывает связи с Западом и вместе с этим со своей историей, эта культурная нация всегда развивалась в соответствии с идеями и эстетикой Запада. Москва всегда реагировала на Париж, Лондон и Берлин, и Западу с 19-го века всегда был весьма любопытен эксцентричный авангард на Востоке. Российская революция тоже была импортом из Запада. Она была дитям европейского рационализма и Просвещения.

Эти корни теперь срочно убирают и заменяют на славофильные, этнические концепты. К ужасу, Путин ориентирует граждан на Восток в направлении Китая и Турции. Он хочет короновать себя королем того маверика, который будет противостоять мнимой диктатуре ЕС-НАТО-Запад. Он изолирует культуру и жизнь страны от потоков вдохновения, которые за последние 20 лет сделали, по крайней мере, элиту ярыми сторонниками западного образа жизни.

Стоическое бесстрашие Меркель

Как карикатуры, они купили свое членство в свободном мире большими логотипами и дорогими автомобилями. Дети элиты живут и учатся на Западе. Ничто из этого не подходит нынешней стратегии Путина: плевать на все, что говорит и думает Запад. Конечно, Запад допустил ошибки в Украине, а также в первых смутных дипломатических шагах. Политическое руководство Украины нельзя идеализировать, как нельзя демонизировать право на самоопределение российских меньшинств.

В реальном политическом плане, в конце конфликта находятся разделенная Украина, как это было уже давно, и Россия, которая страдает от последствий санкций. Любой дальнейшей эскалации следует избегать, никаких действий в условиях военной эскалации нельзя пропускать. Должны следовать санкции, запреты на поездки, блокировки счетов, бойкоты. Даже если большинство российских избирателей объединились в один момент в антизападном аффекте за Путиным, для многих россиян эта солидарность может разорваться при угрозе экономических последствий.

Как будто в замедленной съемке можно наблюдать в случае украинского кризиса, как Россия удивленно бросается в конфликт, чья линия падения уже не может или не должна быть откорректирована. Путин переигрывает в покер с Западом, но он делает это потому, что Запад хочет избежать войны по уважительным причинам.

Популярность НАТО среди ранее скептически настроенных стран, как Финляндия и Швеция, это дальнейшие стороны потерянной игры, ради которой еще сотни должны попрощаться со своими жизнями. У Ангелы Меркель, вместе с министром иностранных дел Штайнмайером, центральная роль в этом дипломатическом обмене ударами. Меркель, ученая, которая (в отличие от своего предшественника Шредера) не питает иллюзий насчет Путина, она, как бывшая гражданка ГДР, знает его типологически лучше, чем любой западноевропейский глава государства. Ее путь стоического бесстрашия против провокаций Путина и ее решимость действовать оружием дипломатии и экономических санкций, задает правильный тон.

В Германии Путин потерял поддержку ярых ненавистников системы, которые восхищались его антизападными, антиамериканскими размышлениями. Я не единственный, кто так думает. Даже пресловутый понимающий Путина Гернот Эрлер из СДПГ потерял доверие к нему. Путин пойдет ко дну. Ему больше нечего предложить миру, кроме истерической сверхкомпенсации чувства неполноценности, которое принижает значение замечательной России, которая принадлежит к Европе и Западу. Он проиграл будущее своих соотечественников.