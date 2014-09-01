Из добровольцев, обратившихся на "горячую линию" Минобороны, могут образовать офицерские подразделения

Об этом в соцсети написал координатор Гражданского движения "Спільна справа", советник министра обороны Александр Данилюк.

"За 10 дней работы "горячей линии" добровольного подтверждения участия в ряды Вооруженных Сил Украины обратилось около 5 тысяч добровольцев. Большинство из них попадут в боевые части", - отметил он.Читайте такжеНа Днепропетровщине почти три тысячи добровольцев прибыли к военкоматов

Те, кто по состоянию здоровья или возрасту уже не может выполнять боевые задачи, будут служить в частях боевого обеспечения.

"Учитывая то, что более половины добровольцев офицеры - рассматривается возможность создания отдельных офицерских подразделений", - сообщил Данилюк.