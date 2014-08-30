Украина и Европарламент договорились синхронно ратифицировать Соглашение об ассоциации

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Парламента Мартин Шульц на встрече в Брюсселе договорились о том, что ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украина - ЕС будет проходить в Верховном Совете и Европейском парламенте синхронно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку этой инициативы.

«Это будет знаменательный день для Украины и Европы», - сказал Порошенко в интервью журналистам после встречи.

Он также сообщил, что Украина пригласила Европарламент направить своих наблюдателей в нашу страну для наблюдения за ходом предвыборной кампании и ходом выборов в Верховную Раду Украины 26 октября.

«Мы вместе сделаем все возможное, чтобы эти парламентские выборы были действительно прозрачными, справедливыми и стали настоящим волеизъявлением граждан», - подчеркнул президент.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии Баррозу посетит Украину 12 сентября - ПорошенкоПорошенко поблагодарил Шульца также и за «интерес к ситуации в нашем государстве». Он выразил надежду, что запланированный на 12 сентября визит Президента Европарламента в Украину продемонстрирует солидарность европейцев с украинским народом.

«Я никогда не видел Европу такой единой, как сейчас, когда она объединилась в солидарности с Украиной», - сказал глава государства.

Шульц заверил Порошенко в полной поддержке Украины в рамках институтов ЕС в вопросах защиты ее суверенитета и территориальной целостности.