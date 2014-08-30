Погибли все семеро членов экипажа украинского самолета, который разбился в Алжире - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Алжире, сегодня утром потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-12 компании «Украина-Аэроальянс» с украинским экипажем, перевозивший нефтяное оборудование по маршруту Таман Рассет (Алжир) – Малабо (Экваториальная Гвинея).Читайте такжеВ Алжире разбился украинский самолет – СМИ

По предварительной информации, все семеро членов экипажа погибли. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, работают эксперты.

Посольство Украины в Алжире принимает соответствующие оперативные меры в связи с авиационным происшествием.

Со ссылкой на информационное агентство Reuters Al Arabiya сообщает, что на месте крушения найдены три сожженные тела.