Погибли все семеро членов экипажа украинского самолета, который разбился в Алжире - МИД
Все семеро членов экипажа украинского самолета Ан-12, который разбился в Алжире, погибли.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
По информации Посольства Украины в Алжире, сегодня утром потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-12 компании «Украина-Аэроальянс» с украинским экипажем, перевозивший нефтяное оборудование по маршруту Таман Рассет (Алжир) – Малабо (Экваториальная Гвинея).Читайте такжеВ Алжире разбился украинский самолет – СМИ
По предварительной информации, все семеро членов экипажа погибли. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, работают эксперты.
Посольство Украины в Алжире принимает соответствующие оперативные меры в связи с авиационным происшествием.
Со ссылкой на информационное агентство Reuters Al Arabiya сообщает, что на месте крушения найдены три сожженные тела.