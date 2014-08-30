В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об интеграции в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Законопроект №4561а "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности Украины" предлагает законодательно обеспечить предпосылки для интеграции Украины в евроатлантическое пространство.

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Предлагается внести изменения в несколько законов Украины, которые касаются внутренней и внешней политики, национальной безопасности, чтобы создать предпосылки для интеграции Украины в НАТО, чтобы защитить ее территориальную целостность и суверенитет.

В частности, из закона об основах внутренней и внешней политики предлагается убрать положение о внеблоковом статусе Украины, а в законе об основах национальной безопасности отметить, что одним из основных направлений является желание членства в НАТО.