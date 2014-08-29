В Донецкой области задержан местный житель, который был информатором террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что «М» по заданию террористов собирал и передавал им информацию относительно сил и средств сил АТО.

Злоумышленник лично осуществлял визуальное наблюдение – «патрулировал» на собственном автомобиле Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, опрашивал местное население о передвижении военной техники, количестве украинских военных и их вооружении, в также местах дислокации участников АТО.Читайте такжеСБУ задержала корректировщика обстрела «Градами» сил АТО под Мариуполем

Следователями Управления СБУ в Донецкой области начато досудебное расследование по ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей.