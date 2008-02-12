Фракция КПУ не будет голосовать ни за одно из постановлений по НАТО

Фракция Коммунистической партии не будет голосовать ни за одно из постановлений по НАТО и будет требовать от Президента объявить проведение всеукраинского референдума по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам по окончании консультаций лидеров фракций с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ сообщил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

В частности, по его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще полтора года назад должен был издать соответствующий указ, опираясь на собранные подписи граждан Украины.

«Поэтому мы будем действовать, как действовали и до этого, и требовать, чтобы Президент Украины сделал то, что предусмотрено Конституцией», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Кроме того, по его словам, не целесообразно открывать завтрашнее заседание ВР до тех пор, пока не будет найден компромисс по этому вопросу.

«Нельзя открывать заседание и углублять раскол. Если это произойдет, то мы будем блокировать трибуну ВР», - сказал лидер КПУ.