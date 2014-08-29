В Луганске боевики 6 раз из "Градов" атаковали позиции сил АТО – активист

13:08, 29 августа 2014
Политика
13 0

В Луганске сегодня, около 12.00, по позициям сил АТО боевики произвели 6 залпов из реактивных систем залпового огня «Град».

Фото Министерства обороны РФ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеВ районе аэропорта в Луганске боевики обстреляли колонну сил АТО, есть раненые - Тымчук«Сегодня около 12.00 по нашим позициям под Луганском было произведено 6 залпов из «Градов». Огонь ведется из г.Краснодона, с завода «Юность», а также из г.Суходольска, с территории исправительно-трудовой колонии №36 и с района Черного озера», - сказал Снегирев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганск зашли три колонны российской военной техники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter