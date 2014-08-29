В Луганске боевики 6 раз из "Градов" атаковали позиции сил АТО – активист

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеВ районе аэропорта в Луганске боевики обстреляли колонну сил АТО, есть раненые - Тымчук«Сегодня около 12.00 по нашим позициям под Луганском было произведено 6 залпов из «Градов». Огонь ведется из г.Краснодона, с завода «Юность», а также из г.Суходольска, с территории исправительно-трудовой колонии №36 и с района Черного озера», - сказал Снегирев.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганск зашли три колонны российской военной техники.