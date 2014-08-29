В Луганске и Иловайске идут бои, в районе Мариуполя силы АТО минируют территорию - Тымчук
08:24, 29 августа 2014Политика
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Во всех секторах украинская армия проводит активные мероприятия по усилению охраны и обороны базовых лагерей.
REUTERS
Продолжаются боестолкновения в районах населенных пунктов Луганск, Иловайск, Лутугино, Станица Луганская.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Во всех секторах украинские войска проводят активные мероприятия по усилению охраны и обороны базовых лагерей, опорных пунктов и инженерному оборудованию блокпостов", - говорится в сообщении.
Также Тымчук отметил, что в районе Мариуполя силы АТО проводят инженерно-саперное оборудование местности и минирование танкоопасных направлений.
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