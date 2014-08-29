В Луганске и Иловайске идут бои, в районе Мариуполя силы АТО минируют территорию - Тымчук

Продолжаются боестолкновения в районах населенных пунктов Луганск, Иловайск, Лутугино, Станица Луганская.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРоссийские танки уже под Мариуполем - СМИ

"Во всех секторах украинские войска проводят активные мероприятия по усилению охраны и обороны базовых лагерей, опорных пунктов и инженерному оборудованию блокпостов", - говорится в сообщении.

Также Тымчук отметил, что в районе Мариуполя силы АТО проводят инженерно-саперное оборудование местности и минирование танкоопасных направлений.