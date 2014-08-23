В зоне АТО продолжаются бои с террористами, со стороны РФ силовиков обстреливают "Ураганы" - Тимчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Остается напряженной ситуация в районе н.п.Станица Луганская, где террористы скопили живую силу и технику и не прекращают попыток вернуть контроль над утраченными позициями.

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Были обстреляны позиции сил АТО в районах н.п.Васильевка, Криничное, в райне Вергунского разъезда. Со стороны России позиции украинских силовиков были обстреляны из РСЗО БМ-27 «Ураган» в районе н.п.Кутейниково.

В ходе активных действий силы АТО уничтожили технику и вооружение противника: 2 установки БМ-21 «Град», 2 зенитные установки, 1 артиллерийское орудие, 2 миномета.