В зоне АТО продолжаются бои с террористами, со стороны РФ силовиков обстреливают "Ураганы" - Тимчук
08:46, 23 августа 2014Политика
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В зоне проведения АТО продолжаются боестолкновения в районах населенных пунктов Иловайск, Новосветловка, Хрящеватое, Малониколаевка, Иллирия, а также в районе Саур-Могилы.
REUTERS
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
Остается напряженной ситуация в районе н.п.Станица Луганская, где террористы скопили живую силу и технику и не прекращают попыток вернуть контроль над утраченными позициями.
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Допис by Dmitry Tymchuk.
Были обстреляны позиции сил АТО в районах н.п.Васильевка, Криничное, в райне Вергунского разъезда. Со стороны России позиции украинских силовиков были обстреляны из РСЗО БМ-27 «Ураган» в районе н.п.Кутейниково.
В ходе активных действий силы АТО уничтожили технику и вооружение противника: 2 установки БМ-21 «Град», 2 зенитные установки, 1 артиллерийское орудие, 2 миномета.
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