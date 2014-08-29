Россия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - Обама

Об этом во время пресс-конференции заявил американский президент Барак Обама, передает ТСН.

"Мы уже ввели санкции, которые ударили по России: инвестиционный климат ухудшился, в экономике наблюдается спад ... Россия уже изолирована больше, чем во времена Холодной войны", - сказал глава Белого дома.

Обама подчеркнул, что, согласно данным американской разведки, Москва признает негативные последствия предпринятых действий.

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Вместе с тем, президент сообщил, что США готовы ввести новые санкции. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с европейскими партнерами во время его визита в Эстонию на следующей неделе, а также на саммите НАТО.