Россия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - Обама
03:27, 29 августа 2014Политика
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Агрессия России в Украине приведет к введения США новых санкций в отношении Москвы.
Россия изолирована больше, чем во времена Холодной войны / скриншот трансляции с Белого дома
Об этом во время пресс-конференции заявил американский президент Барак Обама, передает ТСН.
"Мы уже ввели санкции, которые ударили по России: инвестиционный климат ухудшился, в экономике наблюдается спад ... Россия уже изолирована больше, чем во времена Холодной войны", - сказал глава Белого дома.
Обама подчеркнул, что, согласно данным американской разведки, Москва признает негативные последствия предпринятых действий.
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Вместе с тем, президент сообщил, что США готовы ввести новые санкции. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с европейскими партнерами во время его визита в Эстонию на следующей неделе, а также на саммите НАТО.
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