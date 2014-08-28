В Украине с этой осени возобновляется призыв в армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении заседания СНБО с участием президента Петра Порошенко, сообщил журналистам заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

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"Совет решил восстановить уже этой осенью призыв на срочную службу в ВСУ. При этом призванные на срочную службу военнослужащие будут проходить военную службу, и не будут привлекаться к выполнению боевых задач в зоне АТО", - сказал он.

Как сообщалось, последний призыв в ВСУ прошел осенью 2013 года. Весной 2014 года призыв проводился только во внутренние войска МВД.

5 мая исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ "О мерах по повышению обороноспособности государства", которым предусмотрено возобновление призыва в ВСУ.