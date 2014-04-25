Призывники ВСУ не задействованы в антитеррористической операции
Призывники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не принимают участия в антитеррористической операции.
Об этом в эфире 5 канала сообщил советник министра обороны Юрий Повх, пишет Gazeta.ua.
В частности, Повх отметил, что украинские солдаты-срочники не находятся в населенных пунктах.
"Они находятся в определенных местах в составе подразделений и несут службу", - уточнил военный советник.
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Он подчеркнул, что словосочетания "военная операция", "наши военные" и т.д. являются информационной пропагандой России.
"Не происходит военной операции, нет применения армии против своего народа. Происходит антитеррористическая операция, в которой военные принимают определенное участие", - уточнил Повх.
Советник министра отметил, что в АТО задействованы профессионалы из Службы безопасности и Министерства внутренних дел.
"По международным стандартам, это в первую очередь так называемые силы сдерживания. Силовые операции осуществляют профессионалы — специалисты СБУ и МВД", - резюмировал эксперт.