Призывники ВСУ не задействованы в антитеррористической операции

Об этом в эфире 5 канала сообщил советник министра обороны Юрий Повх, пишет Gazeta.ua.

В частности, Повх отметил, что украинские солдаты-срочники не находятся в населенных пунктах.

"Они находятся в определенных местах в составе подразделений и несут службу", - уточнил военный советник.

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Он подчеркнул, что словосочетания "военная операция", "наши военные" и т.д. являются информационной пропагандой России.

"Не происходит военной операции, нет применения армии против своего народа. Происходит антитеррористическая операция, в которой военные принимают определенное участие", - уточнил Повх.

Советник министра отметил, что в АТО задействованы профессионалы из Службы безопасности и Министерства внутренних дел.

"По международным стандартам, это в первую очередь так называемые силы сдерживания. Силовые операции осуществляют профессионалы — специалисты СБУ и МВД", - резюмировал эксперт.