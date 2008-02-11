Ющенко проведет встречу с Путиным в формате один на один

В.ЮЩЕНКО 12-13 февраля осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию. Главная цель визита – участие в заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Программой визита предусмотрено, что 12 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в формате один на один.

После встречи начнется заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

После завершения заседания запланирована церемония подписания двусторонних документов.

Также в этот день глава Украинского государства проведет встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ в государственном информационном агентстве «ИТАР-ТАСС».

13 февраля в Москве Президент Украины встретится с представителями украинской общины, ознакомится с деятельностью Культурного центра Украины в Москве и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.