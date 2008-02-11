Газпром пригласил независимые организации контролировать транзит по Украине

Аудит поставок российского газа в Европу через Украину проведут независимые организации, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы пригласили независимые организации, которые будут вести контроль за объемом газа, который поступает в Украину и выходит из ее газотранспортных сетей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Переговоры, прошедшие в Москве в пятницу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", закончились безрезультатно. Сегодня переговоры возобновились.