”Мыслитель” победил на фестивале ледовых фигур в Черкассах (фоторепортаж)

10 февраля в Черкассах определили победителей конкурсной программы I городского фестиваля ледовых фигур «Крижталь», который проходит в Центральном детском парке города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Черкасс, по решению организаторов, первое место в конкурсной программе фестиваля занял киевский скульптор Адриан БАЛОТ с воспроизведенной во льду известной скульптурой «Мыслитель».

Второе место разделили группа студентов из Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого за скульптуру «Юноша с пращей» и Назар БИЛЫК из столицы за скульптуру Венеры Милосской.

На третьем месте - Константин ДОБРЯНСКИЙ со скульптурой Давида, Михаил ГОРЛОВОЙ со скульптурой Афины и Дмитрий КОЗУБ с ледяным Гераклом.

Приз зрительских симпатий получил киевлянин Владимир ТОВСТОПЯТ за скульптуру «Вечная весна».

По данным пресс-службы, в течение месяца будет продолжатся голосование с целью определения обладателя дополнительного приза зрительских симпатий.

Как сообщают в мэрии, около 50 ледовых фигур, среди которых сказочные герои, звери, предметы, выставлены в Центральном детском парке города. Большинство из фигур было изготовлено задолго до шоу по специальной технологии из искусственного льда, который не тает при температуре до + 7°С. Каждая из фигур оборудована специальными фонарями, которые подсвечивают экспонаты в темную пору.

Организаторами ледового шоу выступил исполнительный комитет Черкасского городского совета и КП «Дирекция парков». Стоимость такого действа составляет 250 тыс. грн., и все расходы по его проведению взяли на себя спонсоры.

По оценке городских властей, в течение первых трех дней фестиваль посетили свыше 25 тысяч горожан и гостей города.

Выставка ледяных фигур еще продлится по меньшей мере три недели, поврежденные объекты будут восстанавливать.