Боевики вновь обстреливают Донецк, погибли трое мирных жителей

Сегодня ночью в Донецке было неспокойно, обстреливался Куйбышевский район, говорится в сообщении на сайте Донецкого городского совета.

"Около 3-х часов в дежурную часть ГСЧС поступило сообщение о том, что в результате попадания снаряда произошло возгорание кровли административного здания ГП "ДУЭК", шахта "Октябрьский рудник". К месту происшествия пожарные расчеты попасть не смогли", - отметили в горсовете.

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Сегодня в 5.00 артобстрелам подверглись Кировский и Куйбышевский районы. Пострадал цех торгово-монтажной компании, в результате попадания снаряда загорелась трансформаторная подстанция на территории шахты им. Абакумова.

По состоянию на 10.00 обстановка в городе напряженная.

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