Порошенко распустил Верховную Раду - пресс-секретарь

21:49, 25 августа 2014
Политика
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Президент Украины принял решение о роспуске Верховной Рады.

Президент распустил Раду / Фото: УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в Твиттере.

Читайте такжеПорошенко предупредил Раду о скором разгоне. Депутаты согласились"Большинство именно этих депутатов принимала диктаторские законы, которые унесли жизни Небесной сотни. За это надо отвечать", - цитирует Цеголко Порошенко.

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