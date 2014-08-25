Порошенко распустил Верховную Раду - пресс-секретарь
21:49, 25 августа 2014Политика
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Президент Украины принял решение о роспуске Верховной Рады.
Президент распустил Раду / Фото: УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в Твиттере.
Читайте такжеПорошенко предупредил Раду о скором разгоне. Депутаты согласились"Большинство именно этих депутатов принимала диктаторские законы, которые унесли жизни Небесной сотни. За это надо отвечать", - цитирует Цеголко Порошенко.
Президент достроково припинив повноваження Верховної Ради: "бо це єдино правильне і відповідальне рішення"
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 25, 2014
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