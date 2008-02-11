Шуфрич уже пугает последствиями ареста Рудьковского

13:37, 11 февраля 2008
Политика
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Вопрос будет обсуждаться в комитетах

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ не исключает, что сегодняшнее решение Печерского райсуда Киева о взятии под стражу экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО осложнит ситуацию в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов после оглашения соответствующего решения судьи Печерского райсуда.

«Я не исключаю, что эта ситуация только осложнит ситуацию в парламенте. Эти действия могут спровоцировать и без того непростую ситуацию в парламенте», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив при этом, что вопрос о задержании Н.РУДЬКОВСКОГО будет обсуждаться в парламентских комитетах, а также на пленарных заседаниях ВР.

По мнению Н.ШУФРИЧА, во взятии под стражу Н.РУДЬКОВСКОГО просматривается «попытка власти осуществить давление на оппозицию… Это попытка демонстрации силы со стороны Банковой».

 

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