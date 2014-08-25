В "Батькивщине" объяснили, за что выгнали Москаля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Ряд членов «Батькивщины», в том числе народный депутат Геннадий Москаль, были исключены из рядов партии за нарушение устава», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 29 марта 2014 года съезд партии единогласно проголосовал за выдвижение лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко кандидатом на должность президента Украины.

Устав партии определяет, что, среди прочего, член партии должен «способствовать победе кандидатов от партии на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, вести за них агитацию среди населения».

Читайте такжеИз Партии регионов исключили Тигипко, Царева и Бойко«Вместе с тем Москаль, будучи членом партии «Батькивщина», не только вел агитацию за другого кандидата в президента, но и стал его официальным доверенным лицом в 71-м территориальном избирательном округе», - подчеркивается в сообщении.

Учитывая это политический совет «Батькивщины» решила, что дальнейшее пребывание Москаля в рядах партии является нелогичным, отметили в пресс-службе партии.

Как сообщалось, Москаль заявлял, что ему не объяснили причин исключения из партии «Батькивщины».