Рудьковский останется под стражей

Судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК принял решение о содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меры пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест.

Как отмечается в решении суда, учтено, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь на подписке о невыезде, не выполнял взятые на себя обязательства, обвиняется в совершении тяжкого преступления и не проживает по месту регистрации, поэтому «есть основания применить более жесткую меру пресечения – взятие под стражу».

Также это решение мотивировалось тем, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь на свободе, может скрываться и препятствовать следствию в установлении истины.

По решению суда экс-министр транспорта будет содержаться в Киевском СИЗО №13.

Решение суда можно обжаловать в апелляционном суде в течение трех суток с момента вынесения решения.

Отвечая на вопрос журналистов, адвокат Н.РУДЬКОВСКОГО Алексей БОНЮК сказал, что сторона защиты обязательно обжалует это решение.

В свою очередь, на вопрос журналистов относительно решения суда Н.РУДЬКОВСКИЙ ответил, что считает его «заказам из Банковой».

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Прокуратура Киева объяснила, что экс-министр транспорта был задержан законно на проспекте Бажана в Киеве 9 февраля. Прокуратура сообщила, что с 21 декабря 2007 года «РУДЬКОВСКИЙ и его защитники необоснованно уклоняются от ознакомления с материалами уголовного дела, в нарушение своих процессуальных обязанностей".

В сообщении отмечалось, что хотя подпиской о невыезде местом пребывания Н.РУДЬКОВСКОМУ был избран Чернигов, обвиняемый неоднократно покидал указанное место, не сообщая следствию об этом, и для ознакомления с материалами дела не являлся.

Учитывая такие обстоятельства, прокуратурой столицы было направлено в суд представление об изменении обвиняемому меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.