Украина была, есть и будет морской державой - Порошенко

Украина была, есть и будет морской державой, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Одессе перед началом военно-морского парада в честь Дня Независимости Украины Порошенко сказал: “Залогом возрождения и славы Военно-морских сил Украины станет не только их техническое переоснащение. Главным является настоящий украинский патриотический боевой дух”.

Президент выразил благодарность морякам, “который, невзирая на превосходящие силы противника, выдержали его безумное давление, и не покорились во время агрессии в Крыму”.

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По словам главы государства, Украина никогда не забудет действий экипажа морского тральщика “Черкассы”, который до последнего маневрировал и оборонялся в озере Донузлав.

Он также отметил решительные и героические действия военных авиаторов во время начала оккупации Россией Крыма в марте.

Обращаясь к одесситам, президент отметил: “Ваш город с полным правом можно назвать морской столицей Украины. У вас базируется не только торговый, но и военный флот нашего государства”. Это, как считает Порошенко, “гарантирует нам экономическое развитие и мирную жизнь”.