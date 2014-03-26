Экипаж тральщика "Черкассы" останется на борту до утра
Экипаж захваченного российскими оккупантами украинского морского тральщика "Черкассы" решил оставаться на борту судна до утра
Об этом в своем Facebook написал Начальник крымского медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
"Экипаж "Черкасс" решил оставаться на борту судна до утра. Во время штурма россияне стреляли по кораблю. Наши - в воздух" - написал Селезнев.
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Напомним, российские военные штурмовали морской тральщик "Черкассы" вертолетами Ми-35 и тремя скоростными катерами. Захватчикам удалось попасть на палубу тральщика. Украинские военные забаррикадировались внутри. Позже корабль отбуксировали российские агрессоры.
В 21.00 стало известно, что "Черкассы" таки захватили.
"Члены экипажа тральщика "Черкассы" сообщают, что пострадавших во время штурма нет", - написал в Facebook Владислав Селезнев.