В Киеве СБУ задержала группу, готовившую теракты на День Независимости

22 августа Служба безопасности Украины задержала преступную группу - пятерых жителей столицы, которые готовили накануне и во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины теракты на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в сообщении, злоумышленников задержали в Киеве во время получения огнестрельного оружия (5 пистолетов «ПМ»), которое они планировали использовать для нападений на места базирования украинских добровольческих батальонов, а также на руководителей организаций, которые оказывают помощь бойцам, участвующим в Антитеррористической операции.

Участники преступной группы изготовили самодельные взрывные устройства для совершения диверсий на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры для препятствования передвижению личного состава и военной техники ВС Украины.

Во время обыска квартиры одного из злоумышленников правоохранители изъяли составные элементы самодельных взрывных устройств, гранату РГД-5 и патроны к пистолету.

В СБУ утверждают, что финансирование и координация деятельности террористов осуществлялись из Москвы лицами, подконтрольными председателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.