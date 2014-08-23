В Украине могут запретить использование тоталитарных символов

20:43, 23 августа 2014
Политика
1 0

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О некоторых мерах по нормированию вопросов описания, порядка использования и защиты государственных символов Украины».

REUTERS

Текст документа размещен на сайте главы государства. 

С целью ускорения нормирование согласно Конституции Украины порядок использования и защиты государственных символов Украины, воспитания у граждан уважения к этим символам президент поручил Кабинету министров:

1) подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об описании, порядке использования и защите государственных символов Украины;

2) разработать и утвердить мероприятия по популяризации государственных символов Украины, воспитанию уважения к ним в обществе и обеспечить реализацию этих мероприятий;

3) проработать с учетом лучшего мирового опыта вопрос законодательного урегулирования требований по использованию гражданами и юридическими лицами Украины, государственными органами, органами местного самоуправления на территории Украины государственных символов иностранных государств, ограничений, запрета использования символики тоталитарных и других недемократических режимов, самопровозглашенных квазигосударственных образований, террористических, сепаратистских организаций или групп и по результатам работы подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

Читайте такжеУкраина безвозвратно состоялась как демократическая европейская страна - Порошенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter