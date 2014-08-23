В Украине могут запретить использование тоталитарных символов

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С целью ускорения нормирование согласно Конституции Украины порядок использования и защиты государственных символов Украины, воспитания у граждан уважения к этим символам президент поручил Кабинету министров:

1) подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об описании, порядке использования и защите государственных символов Украины;

2) разработать и утвердить мероприятия по популяризации государственных символов Украины, воспитанию уважения к ним в обществе и обеспечить реализацию этих мероприятий;

3) проработать с учетом лучшего мирового опыта вопрос законодательного урегулирования требований по использованию гражданами и юридическими лицами Украины, государственными органами, органами местного самоуправления на территории Украины государственных символов иностранных государств, ограничений, запрета использования символики тоталитарных и других недемократических режимов, самопровозглашенных квазигосударственных образований, террористических, сепаратистских организаций или групп и по результатам работы подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

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