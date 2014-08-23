США поздравляют украинцев с Днем Независимости

Соответствующее заявление от имени американского президента сделал государственный секретарь США Джон Керри, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"От имени президента Обамы и народа Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Украины с празднованием 23-й годовщины независимости. Во время моего последнего визита в Украину, я был вдохновлен великолепной силой украинского народа. Я шел вниз по Институтской улице и отдал мое почтение героям Евромайдана. Я видел баррикады, горящие шины и отверстия от пуль в уличных светильниках. Но также я увидел цветы и фотографии людей, которые отдали свою жизнь за Украину. Я говорил с мужчинами и женщинами из Киева, которые говорили мне о своей приверженности процветающему, мирному будущему для всех украинцев", - говорит Керри.

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Госсекретарь США отметил, что со времени независимости Украины и особенно в последние бурные годы народ Соединенных Штатов стояли гордо с народом Украины, в то время, как вы ищете более мирное, демократическое, процветающее и европейское будущее".

"Где бы то ни было - в Киеве, Крыму, Донецке, Соединенные Штаты твердо намерены поддерживать право всех украинских людей выбрать свой собственный путь", - заявил он.