Освобожденный из плена террористов британец рассказал о пытках и издевательствах

Как пишет издание Daily Mail, 21-летний британец, который приехал в Украину учиться на хирурга, сказал, что его задержали боевики во время конфликта с пьяным мужчиной, который напал на него возле магазина в Донецке.

"Я зашел купить сигареты, и русскоговорящий мужчина, который был под воздействием алкоголя, стал кричать на меня. Я понимаю немного язык, но он становился все более агрессивным из-за того, что я говорил на английском. Потом он меня ударил, но я ударил его в ответ, и после этого кто-то призвал так называемую местную полицию - "ополченцев", - рассказал пострадавший.

По его словам, прибежали четверо вооруженных людей, которые стали его бить, стрелять в воздух, и затем брызнули в лицо газом и забросили в багажник автомобиля.

Читайте такжеБоевики взяли в плен украинских офицеров-переговорщиков - пресс-центр АТОПозже его завели в какое-то помещение, где продолжали бить, а также принуждали к разного рода физическим работам, в частности рыть траншеи.

"Они били меня ногами и руками, а также автоматами и пистолетами. Они делали это каждый день часами. Большинство из "ополченцев" были пьяны", - рассказывает британец, заметив, что он даже просил их убить его, чтобы перестать терпеть эти издевательства.

"Я был их игрушкой. Порой, когда им становилось скучно, они вынуждали меня приседать и отжиматься от пола для их развлечения", - добавил он.

Читайте такжеНа Луганщине бойцы батальона "Львов" захватили около 40 террористов - СМИГасим заметил, что ему нравилось жить и учиться в Донецке до того момента, как там появились российские наемники, с приходом которых все очень резко изменилось.

Издание тоже заметило, что боевики положили паспорт британца возле убитого украинского солдата, заявив, что это, собственно, доказательство того, что за украинскую армию воюют иностранные наемники.