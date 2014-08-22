Куратор "Кривбасса": Иловайск - это украинский Сталинград и эту битву надо выигрывать
Битва за Иловайск — это битва за "украинский Сталинград". Ее нужно обязательно выиграть
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил куратор батальона территориальной обороны "Кривбасс" Николай Колесник.
"Иловайск — это форпост, восток южного Донецка. Там закрывается направление на РФ, поэтому его однозначно нужно закреплять нам", - отметил Колесник.
Он сравнил Иловайск со Сталинградом во Второй мировой войне.
"Эту битву нужно выигрывать. Но здесь необходимо еще ребят сохранить, ведь это цвет нации, потому что они добровольцы ", - подчеркнул военный.
По его словам, украинским бойцам под Иловайском не хватает поддержки бронетехники.
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Кроме того, Колесник рассказал о некоторых деталях битвы за этот город.
"К северу от города — стык направлений Донецк-Харцызск-Иловайск. Вот там идут серьезные бои. Вчера был ранен наш заместитель комбата. Но медики профессионально поработали, поэтому все будет хорошо", - заверил представитель "Кривбасса".