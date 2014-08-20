Украина планирует выдавать по 20 тысяч биометрических паспортов в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании правительства.

Он заметил, что 20 тысяч в месяц биометрических паспортов - это крайне мало.

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“Не будем забывать о том, что мы перешли во вторую стадию безвизового режима. Сегодня утверждается план мероприятий по внедрению безвизового режима, и основной вопрос, который сейчас стоит, - это выдача биометрических паспортов. То количество, которое вы мне докладываете, - 20 тысяч паспортов в месяц - меня не удовлетворяет”, - сказал Яценюк.

Он также добавил, что сегодня на заседании правительства будет принято решение относительно ускорения выдачи биометрических паспортов, с помощью которых украинцы смогут без виз посещать страны ЕС.