В Луганске не прекращаются обстрелы: ночью снова пострадали жилые дома

В Луганске в связи с ведущимися боевыми действиями сохраняется критическая ситуация, на протяжении 18 дней жители Луганска вынуждены жить в условиях отсутствия света, воды, мобильной и стационарной связи.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, восстановить энергоснабжение не представляется возможным из-за постоянных боевых действий на территории города, обстрелы Луганска не прекращаются.

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Кроме того, люди живут под звуки выстрелов и свист падающих снарядов. Длительное время ситуация в городе остается крайне критической. В ночь с 19 на 20 августа в областном центре продолжались вооруженные противостояния, есть новые разрушения жилых зданий и других объектов городской инфраструктуры.

По информации жителей, в результате попадания мин пострадали жилые дома по улице Ленина, Градусова, в районе Городка завода ”Лугансктепловоз”.

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В городе продолжают продавать хлеб и самые необходимые продовольственные товары. Однако поставок продуктов питания, медикаментов и топлива в город давно нет. Также в течение нескольких месяцев не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.