В Луганске сгорел захваченный террористами электроаппаратный завод

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации - очевидцы того, что произошло.

Читайте такжеЧеченские наемники обстреляли Луганск из "Градов" - СНБОСнегирев отметил, что фактически на территории завода находилась база террористов.