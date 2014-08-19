В Луганске сгорел захваченный террористами электроаппаратный завод
20:07, 19 августа 2014Политика
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В поселке Юбилейный, который расположен в черте Луганска, сегодня практически сгорел электроаппаратный завод.
В Луганске сгорел завод / vk.com Sava Luch
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации - очевидцы того, что произошло.
Читайте такжеЧеченские наемники обстреляли Луганск из "Градов" - СНБОСнегирев отметил, что фактически на территории завода находилась база террористов.
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