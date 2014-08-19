На Днепропетровщине начали выпускать отечественные беспилотники для армии
Сейчас военные уже получили 4 роботизированных беспилотных летательных аппарата.
На Днепропетровщине налажено производство беспилотных самолетов для армии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя облгосадминистрации Павел Хазан.
Сейчас военные уже получили 4 роботизированных беспилотных летательных аппарата, в ближайшее время планируется передача еще 10 таких самолетов. Это стало возможным благодаря совместному проекту предприятия-производителя и Фонда Обороны Страны.
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Ежемесячно предприятие сможет производить около 30-40 таких беспилотных аппаратов, Фонд, в свою очередь, будет передавать новейшее вооружение военным. Это позволит украинской армии не только расширить орудия боя, а также значительно обезопасить от военных атак
Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан отметил, что проект направлен на нужды обороны и речь не идет о получении прибыли.
"Никто не ставит своей целью получение прибыли. Поэтому, прежде всего, все для нужд обороны. Теперь мы сможем обеспечивать на постоянной основе украинскую армию беспилотниками, чтобы сохранить жизнь людям, которые идут в бой", - сказал Корбан.