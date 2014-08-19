На Днепропетровщине начали выпускать отечественные беспилотники для армии

На Днепропетровщине налажено производство беспилотных самолетов для армии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя облгосадминистрации Павел Хазан.

Сейчас военные уже получили 4 роботизированных беспилотных летательных аппарата, в ближайшее время планируется передача еще 10 таких самолетов. Это стало возможным благодаря совместному проекту предприятия-производителя и Фонда Обороны Страны.

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Ежемесячно предприятие сможет производить около 30-40 таких беспилотных аппаратов, Фонд, в свою очередь, будет передавать новейшее вооружение военным. Это позволит украинской армии не только расширить орудия боя, а также значительно обезопасить от военных атак