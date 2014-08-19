21-24 августа Украину посетит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам
17:36, 19 августа 2014Политика
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Валери Амос будет находиться с визитом в Украине 21-24 августа.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.
По его словам, ожидается, что Амос проведет встречи с руководством Украинского государства, а также посетит восточные области Украины для ознакомления и оценки соответствующих гуманитарных нужд.
Читайте такжеГенсек ООН "глубоко обеспокоен" сообщением о нападении на переселенцев на востоке УкраиныКак сообщал УНИАН, на этой неделе в Украину также прибудет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
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