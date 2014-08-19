21-24 августа Украину посетит заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, ожидается, что Амос проведет встречи с руководством Украинского государства, а также посетит восточные области Украины для ознакомления и оценки соответствующих гуманитарных нужд.

Читайте такжеГенсек ООН "глубоко обеспокоен" сообщением о нападении на переселенцев на востоке УкраиныКак сообщал УНИАН, на этой неделе в Украину также прибудет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.