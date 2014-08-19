На этой неделе Украину посетит заместитель генсека ООН по политическим вопросам

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, передает Информационный центр ООН.

"Глава ООН призвал все стороны соблюдать правила о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев и предоставить безопасный коридор всем, кто пытается покинуть зоны боевых действий", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "этот трагический инцидент" указывает на неотложность установления режима прекращения огня и поиска дипломатического решения.

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