С территории РФ Украину обстреливают из гаубиц, "Градов" и минометов - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, в течение последней недели украинские пограничные подразделения обстреливались с территории РФ более 30 раз, было зафиксировано более 15 случаев нарушения воздушного пространства Украины российскими вертолетами и беспилотниками.

Кроме того, под огневым прикрытием артиллерии РФ продолжаются незаконные проникновения на территорию Украины российских наемников и военной техники.

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Он отметил, что в последнее время появилось очередное подтверждение ужасных преступлений террористов из «ДНР» и «ЛНР» и их российских покровителей: перехват телефонных разговоров, спутниковые снимки, фото- и видеосвидетельства местных жителей, иностранных журналистов, даже самих террористов.

По словам Перебийниса, факты обстрелов со стороны территории России подтверждаются также в докладах миссии ОБСЕ, представители которой находятся на российских КПП на участке границы, контролируемом террористами.

Читайте такжеВ НАТО заявляют, что Россия продолжает вооружать боевиков на востоке Украины“Таким образом, существуют неопровержимые подтверждения того, что террористы на Донбассе убивают мирных жителей, в том числе детей, похищают заложников, которых подвергают истязаниям, целенаправленно уничтожают инфраструктуру украинских городов и сел. Существуют также неопровержимые подтверждения, что Россия продолжает оказывать террористам финансовую поддержку, в невиданных размерах переправляет на территорию Украины тяжелую военную технику и вооруженных боевиков”, - заявил Перебийнис.