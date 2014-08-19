Руководство СИЗО не позволяет передавать Савченко книги на украинском

14:59, 19 августа 2014
Политика
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Руководство Воронежского следственного изолятора в Росии отказалось передавать книги на украинском языке арестованному офицеру Вооруженных сил Украини Надежде Савченко.

Надежде Савченко не дают книг на украинском

Об этом на брифинге сказала сестра Надежды Савченко Вера, передают Новости Донбасса.

Она отметила, что волонтеры в Николаеве собрали и направили Надежде книги на украинском языке, в частности, поэта Василия Стуса.

"Эти книги не приняли (в СИЗО). Потому что они на украинском языке и их нельзя "проверить". Поэтому эти книги вернули назад", - сообщила сестра.

Она отметила, что у арестованной высокий моральный дух и неплохое самочувствие.

При этом Вера Савченко надеется, что дело ее сестры Россия может передать для расследования в украинские суды или согласиться на обмен военнопленных.

Одновременно, в настоящее время Россия, со слов сестры арештованной, не предпринимает никаких действий в этом направлении.

Читайте такжеУкраина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключеннымиСавченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

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