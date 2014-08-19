Руководство СИЗО не позволяет передавать Савченко книги на украинском

Об этом на брифинге сказала сестра Надежды Савченко Вера, передают Новости Донбасса.

Она отметила, что волонтеры в Николаеве собрали и направили Надежде книги на украинском языке, в частности, поэта Василия Стуса.

"Эти книги не приняли (в СИЗО). Потому что они на украинском языке и их нельзя "проверить". Поэтому эти книги вернули назад", - сообщила сестра.

Она отметила, что у арестованной высокий моральный дух и неплохое самочувствие.

При этом Вера Савченко надеется, что дело ее сестры Россия может передать для расследования в украинские суды или согласиться на обмен военнопленных.

Одновременно, в настоящее время Россия, со слов сестры арештованной, не предпринимает никаких действий в этом направлении.

Читайте такжеУкраина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключеннымиСавченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.